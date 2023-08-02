Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданским в двух приграничных областях РФ начали раздавать оружие

Станислав ПогориловСреда, 2 августа 2023, 15:00
Гражданским в двух приграничных областях РФ начали раздавать оружие
скриншот с видео "РИА "Новости"

В Белгородской и Курской областях России набранным в так называемую территориальную оборону гражданским власть начала раздавать оружие и соответствующее военное оборудование.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости" губернатор Курсокй области Роман Старовойт в Telegram

Детали: Местные власти создали в составе Белгородской теробороны 8 батальонов. На полигоне каждому вручили стрелковое оружие, цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидронные ружья и ключи от автомобилей УАЗ.

Сообщается, что местных военные учили сбивать дроны-камикадзе. В дальнейшем с помощью военных на полигонах будут проводить учебные стрельбы.

Реклама:

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заверил, что выданное оружие будет контролироваться. "Оружие никогда не бывает бесконтрольным, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков.

Обновлено от 15.00: Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовой также сообщил, что местные власти начали раздавать оружие созданной так называемой добровольной народной дружине из-за якобы "угрозы" со стороны Украины.

Он заверил, что созданы все условия для хранения оружия. Первая партия - уже на базе. А в ближайшее время количество оружия планируется увеличить до 300 единиц.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Росcия
Оккупанты, которые пытали, насиловали или убивали гражданских, на обмен не идут – ОГП
РФ заявляет об атаке беспилотного катера на свой корабль в Черном море
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: