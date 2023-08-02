В Белгородской и Курской областях России набранным в так называемую территориальную оборону гражданским власть начала раздавать оружие и соответствующее военное оборудование.

Источник: пропагандисты "РИА "Новости" губернатор Курсокй области Роман Старовойт в Telegram

Детали: Местные власти создали в составе Белгородской теробороны 8 батальонов. На полигоне каждому вручили стрелковое оружие, цифровые радиостанции, квадрокоптеры, антидронные ружья и ключи от автомобилей УАЗ.

Сообщается, что местных военные учили сбивать дроны-камикадзе. В дальнейшем с помощью военных на полигонах будут проводить учебные стрельбы.

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Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заверил, что выданное оружие будет контролироваться. "Оружие никогда не бывает бесконтрольным, все механизмы контроля, конечно же, должны быть, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнения, что так оно и есть", - сказал Песков.

Обновлено от 15.00: Впоследствии губернатор Курской области Роман Старовой также сообщил, что местные власти начали раздавать оружие созданной так называемой добровольной народной дружине из-за якобы "угрозы" со стороны Украины.

Он заверил, что созданы все условия для хранения оружия. Первая партия - уже на базе. А в ближайшее время количество оружия планируется увеличить до 300 единиц.