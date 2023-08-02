Военные, которые сбивают "Шахеды" на Киевщине, заявляют о недоплатах

Военные Нацгвардии, которые в составе ротной группы сбивают российские дроны над критической инфраструктурой Киевщины, жалуются, что не получают доплату.

Источник: военные, которые обратились к УП

Детали: Военные уверяют, что, согласно отдельному приказу воинской части 3101, они выполняют боевое задание. А именно прикрывают воздушное пространство объекта критической инфраструктуры и отражают удары россиян по этому объекту.

Приказ тайный. Однако из своих источников УП известны его номер, дата и название. Судя по этим данным, в документе говорится именно о тех задачах, которые называют военные.

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Согласно приказу Министерства внутренних дел № 37 от 26.01.2023, дополнительное вознаграждение в 30 тысяч гривен должно выплачиваться, в частности, тем военнослужащим, которые выполняют боевые задания "по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры".

В то же время, военные в/ч 3101, которые сбивают российские дроны в Киевской области, говорят, что с февраля 2023 года им прекратили выплаты дополнительных средств. Пока они получают только базовые 20 тысяч гривен.

Защитники несколько раз обращались к своему руководству о причинах невыплат. В одном из ответов, который есть в распоряжении УП, говорится, что группа военных якобы привлечена не к противовоздушному прикрытию, а только к охране объекта.

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"Украинская правда" обращалась за комментарием к командующему в/ч 3101 Вячеславу Сивко, а также пресс-службе Национальной гвардии. Редакция спросила, почему военным не выплачивают дополнительные деньги, обращались ли они с рапортами из-за этого и принимаются ли какие-либо меры, чтобы решить вопрос.

Прессслужба обещала дать ответ. Однако в течение двух недель его так и не прислали.

Командир воинской части отказался комментировать вопрос лично, настаивая на том, что редакция должна дождаться ответа прессслужбы, поскольку "неправильная информация может использоваться врагом".

УП опубликует ответ Нацгвардии, если он таки поступит.

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