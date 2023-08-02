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Нарушение границы Польши белорусскими вертолетами: В НАТО впервые отреагировали

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 15:11
Нарушение границы Польши белорусскими вертолетами: В НАТО впервые отреагировали
Фото: ЭЛИЗА КОВАЛЬЧИК

Нарушение границы Польши белорусскими вертолетами: В НАТО впервые отреагировали

НАТО внимательно следит за ситуацией вдоль своих восточных границ после того, как военными вертолетами Беларуси нарушили воздушное пространство Польши во вторник 1 августа.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на TVP Info и их источники в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Детали: По словам собеседника телеканала, НАТО находится "в тесном контакте с польскими властями" относительно инцидента с белорусскими вертолетами на границе.

"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", – добавил источник.

Накануне вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.

Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило обнаружение геликоптеров радиолокационными системами.

В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.

После инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, которому польская сторона выразила решительный протест.

Темы: НАТОПольшаБеларусь
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