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Папа Римский раскритиковал Европу за недостаток "креатива" для урегулирования войны в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 15:41
Папа Римский раскритиковал Европу за недостаток креатива для урегулирования войны в Украине
фото VATICAN MEDIA

Папа Римский Франциск выразил сомнение в том, что страны Запада движутся в правильном направлении для обеспечения мира во всем мире, начиная с охваченной войной Украины.

Источник: Франциск во время апостольской поездки в Португалию, сообщает Vatican News

Прямая речь: "С глубокой любовью к Европе и в духе диалога, который отличает этот континент, мы могли бы спросить ее: "Куда ты плывешь, если не показываешь миру пути мира, креативные пути для того, чтобы положить конец войне в Украине и многим другим конфликтам, которые вызывают столько кровопролития?".

Детали: Понтифик осудил рост инвестиций в производство оружия, отметив, что это приводит к "истощению аутентичного человеческого капитала: образования, здравоохранения, государства всеобщего благосостояния".

Он добавил, что мечтает о Европе, "которая использует свои огромные таланты для урегулирования конфликтов".

Что предшествовало: В эти выходные Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить Черноморскую зерновую инициативу, обратившись к "своим братьям - властям Российской Федерации".

Обращаясь к людям на площади Святого Петра, Папа призвал верующих продолжать молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно", назвав это "тяжким оскорблением Бога".

На прошлой неделе Папа Франциск призвал молиться за мир в Украине, вспомнив ночной ракетный удар РФ по Одессе.

Подробнее о роли Папы Римского в урегулировании российско-украинской войны смотрите в видеоблоге "Европейской правды"

Темы: Папа РимскийвойнаЕвропа
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