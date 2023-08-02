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Украина хочет провести Глобальный саммит мира осенью

Ирина БалачукСреда, 2 августа 2023, 18:59
Украина хочет провести Глобальный саммит мира осенью
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена провести Глобальный саммит мира осенью.

Источник: Зеленский во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений 2 августа

Детали: По словам президента, сейчас у страны есть 5 ориентиров, главный из которых − реализация Формулы мира.

Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру, международному спокойствию и отсутствию созданных Россией угроз − и 10 пунктов Формулы мира отражают именно эту важную задачу.

По словам президента, на этой неделе состоится встреча советников лидеров государств и представителей МИД в Джидде, в которой примут участие почти 40 государств. Он напомнил, что первая встреча была в Дании, в Копенгагене.

Прямая речь Зеленского: "А третьим шагом будет организация саммита, Глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. На саммите, которому нужно − и может быть − мировое большинство. Представители Севера и Юга, Востока и Запада. Осень уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности".

Детали: Среди других основных ориентиров Украины он назвал:

  • оружие и санкции;
  • интеграцию Украины с Евросоюзом и НАТО, гарантии безопасности и политику соседства;
  • экономику и восстановление, трансформацию;
  • украинцев "как в Украине, так и за рубежом".

"ЕвроПравда" публиковала текст "формулы мира Зеленского" из 10 пунктов, который представила Украина.

Темы: Зеленскиймир
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