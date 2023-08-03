Россияне били по Сумщине, атаковали неуправляемыми ракетами

В течение прошлого дня было осуществлено 35 вражеских обстрелов Сумской области, в том числе неуправляемыми ракетами, зафиксировано 206 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Было обстреляно 35 населенных пунктов в 8 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.

По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии, 28 взрывов, минометов, 36 взрывов. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль.

Белопольскую громаду обстреливали из минометов, гранатометов, артиллерии, всего 13 взрывов. Также с вертолета осуществлен пуск 11 ракет (вероятно НАР).

Эсманскую громаду "накрывали" из различного вооружения, зафиксировано 28 взрывов. В результате обстрела повреждено дорожное покрытие.

В Середино-Будской громаде был обстрел из гранатомета, 12 взрывов.

Великописаревская громада: артиллерия, 7 взрывов, с самолета осуществлен пуск 16 ракет со шрапнелью, с вертолета осуществлен пуск 8 ракет (типа НАР).

По Хотинской общине с вертолета осуществлен пуск 2 ракет (вероятно НАР), а также были обстрелы из артиллерии, 11 взрывов.

Враг бил и по Новослободской громаде из минометов, артиллерии, РСЗО. Зафиксировано 22 взрыва.

По Миропольской громаде был минометный обстрел, 10 взрывов.