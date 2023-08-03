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Губернатор Белгородской области РФ заявил о сбитии БпЛА

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 03:48
Губернатор Белгородской области РФ заявил о сбитии БпЛА
ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РИА НОВОСТИ"

Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сбитии БпЛА в регионе.

Источник: Гладков в Telegram

Прямая речь: "В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БпЛА самолетного типа".

Детали: Гладков отметил, что "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".

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По его словам, информации о разрушениях и пострадавших нет.

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Темы: беспилотникиРосcиявойна
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