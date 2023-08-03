Губернатор Белгородской области РФ заявил о сбитии БпЛА
Четверг, 3 августа 2023, 03:48
Губернатор российской Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сбитии БпЛА в регионе.
Источник: Гладков в Telegram
Прямая речь: "В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбит БпЛА самолетного типа".
Детали: Гладков отметил, что "оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле".
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По его словам, информации о разрушениях и пострадавших нет.
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