На фронте произошло 44 боевых столкновения с врагом – сводка

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения Сил обороны с захватчиками.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки российская федерация также нанесла удар иранскими БПЛА типа "Shahed". Украинская противовоздушная оборона уничтожила 23 ударных БпЛА.

Враг нанес 5 ракетных, 89 авиационных ударов и совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

За прошедшие сутки состоялось 44 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Волфино, Степного Сумской области и Казачьей Лопани Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности это Сеньковка, Карповичи, Нововасильевка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка на Харьковщине.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлинск, Фиголевка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спирного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменское, Спирное и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клищеевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григорьевка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки.

Артиллерийским обстрелам подверглись Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковиевка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Макаровки. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и севернее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожевое, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении враг сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Железнодорожное, Пятихатки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львовское, Кизомыс и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Также украинскими защитниками было уничтожено 9 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.