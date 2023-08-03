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Россияне обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Херсоне: 4 раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 09:24
Россияне обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Херсоне: 4 раненых
Фото ДСНС

В результате повторного обстрела Херсона утром 3 августа пострадали четверо спасателей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника". 

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения.

Справочно: Свято-Екатерининский собор - это усыпальница князя Потемкина. Собор возводился с 1781 по 1786 под его наблюдением. Осенью 2022 года во время оккупации города назначенная Россией "власть" вывезла из собора останки князя.

 
дснс
 

Что предшествовало:

  • Утром 3 августа в Херсонской ОГА и ОП сообщили об обстреле церкви в центре Херсона и общественного транспорта. Сообщалось о трех пострадавших.

Темы: ХерсонпожаробстрелГСЧС
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