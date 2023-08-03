Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Херсоне: 4 раненых

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 августа 2023, 09:24
Россияне обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Херсоне: 4 раненых
Фото ДСНС

В результате повторного обстрела Херсона утром 3 августа пострадали четверо спасателей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника". 

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения.

Реклама:

Справочно: Свято-Екатерининский собор - это усыпальница князя Потемкина. Собор возводился с 1781 по 1786 под его наблюдением. Осенью 2022 года во время оккупации города назначенная Россией "власть" вывезла из собора останки князя.

 
дснс
 

Что предшествовало:

  • Утром 3 августа в Херсонской ОГА и ОП сообщили об обстреле церкви в центре Херсона и общественного транспорта. Сообщалось о трех пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ХерсонпожаробстрелГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Производителя алкоголя Bacardi внесли в список международных спонсоров войны

Все новости...
Херсон
РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне
Россияне ударили по Херсону из артиллерии: попали в троллейбус, есть раненые
"Был первый рабочий день": воспоминания о медике, погибшем в результате обстрела РФ больницы в Херсоне
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: