Россияне обстреляли спасателей, которые тушили пожар в Херсоне: 4 раненых

В результате повторного обстрела Херсона утром 3 августа пострадали четверо спасателей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Херсон. Во время тушения пожара, вызванного обстрелом в Свято-Катериненском соборе, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждена спецтехника".

Детали: В ГСЧС подчеркнули, что враг обстреливает спасателей с первых дней полномасштабного вторжения.

Справочно: Свято-Екатерининский собор - это усыпальница князя Потемкина. Собор возводился с 1781 по 1786 под его наблюдением. Осенью 2022 года во время оккупации города назначенная Россией "власть" вывезла из собора останки князя.

дснс

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