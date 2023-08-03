Задержали чиновника КМВА: за $10 тысяч подделывал документы для выезда мужчин за границу

Государственное бюро расследований задержало чиновника Киевской городской военной администрации, который за деньги помогал мужчинам выехать из Украины.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно бюро: "Сотрудники ГБР задержали начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.

Он организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины".

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фото ОГП

Детали: За свои "услуги" злоумышленник брал 10 тысяч долларов с одного человека. За эти деньги "клиентам" оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе.

Правоохранители задокументировали несколько случаев выдачи фиктивных справок.

фото ОГП

Организатора схемы ГБР задержало во время передачи документов, предоставляющих право выезда из Украины трем лицам, за которые он получил 30 тысяч долларов.

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По месту жительства чиновника, а также в районном территориальном центре комплектования и Киевской городской военной администрации прошли обыски.

фото ОГП

У злоумышленника изъяли более 48 тысяч долларов (из них уже 2 тысячи долларов идентифицированы, как средства, полученные за "переправку" мужчин за границу) и 5 тысяч евро.

Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 332 УК Украины − незаконная переправка лиц через госграницу Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Готовится сообщение о подозрении и избрание меры пресечения задержанному.