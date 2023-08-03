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В Украине разоблачили масштабную схему торговли младенцами

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 12:30
В Украине разоблачили масштабную схему торговли младенцами
фото ГПСУ

Правоохранители разоблачили масштабную схему переправки новорожденных детей за границу под прикрытием суррогатного материнства.

Источник: Киевская городская прокуратура, Госпогранслужба

Детали: По данным следствия, в состав преступной организации входило 12 человек, среди которых 2 соорганизатора и 10 участников. Организаторы схемы - руководители медицинских клиник, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивной медицины в Киеве и Харькове. Другие участники - работники этих клиник, менеджеры, администраторы и адвокат.

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Под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение они продавали новорожденных детей иностранным гражданам, которые не являются семейными парами в понимании украинского законодательства и проживают в странах, где запрещено суррогатное материнство.

Подозреваемые подыскивали на территории Харьковской области женщин-доноров яйцеклеток и женщин, которые из-за своего уязвимого состояния или материальных трудностей соглашались стать суррогатными матерями для иностранцев.

Размер денежного вознаграждения, которое получали участники схемы, составлял от 50 до 70 тысяч евро за новорожденного ребенка. Из них плата суррогатным матерям составляла около 12 тысяч евро.

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Согласно договоренностям суррогатная мать после рождения ребенка предоставляла разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение ребенком гражданства другой страны.

В случае несогласия суррогатной матери на отдельные условия, участники схемы прибегали к угрозам и запугиванию. Также женщины получали значительно меньшее вознаграждение за участие в суррогатном материнстве, чем им обещали участники преступной организации.

В рамках следствия были установлены факты незаконного перемещения за границу 8 младенцев и предотвращена попытка вывоза за границу еще одного ребенка во время действия военного положения.

В рамках спецоперации по адресам проживания подозреваемых, в офисах и клиниках правоохранители провели более 40 обысков.

Была изъята медицинская документация, копии паспортов граждан Украины и иностранных государств, доверенности на представление интересов, другие документы, денежные средства, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и флэш-носители.

Сейчас продолжается систематизация и анализ изъятой документации. Проверяется информация об около 40 фактах незаконного перемещения новорожденных детей из Украины за границу.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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