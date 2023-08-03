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Руководители учебного центра Нацгвардии "нарисовали" себе 1 миллион "боевых" - СБУ

Александр ШумилинЧетверг, 3 августа 2023, 16:07
Руководители учебного центра Нацгвардии нарисовали себе 1 миллион боевых - СБУ
Фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении руководителям учебного центра Нацгвардии, которые безосновательно насчитали почти 1 миллион "боевых" премий.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Указывается, что должностные лица в одном из учебных центров подготовки подразделений Нацгвардии "безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов".

При этом, как указывает СБУ, участники сделки не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передовой.

Дословно: "Таким образом, с сентября по декабрь 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 1 млн бюджетных гривен.

По данным следствия, в организации "схемы" причастен руководитель учебного центра Нацгвардии. Именно он безосновательно подписывал рапорты о начислении боевых премий своим подчиненным. Среди них – трое старших офицеров".

Детали: Руководителю центра сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе). Трем его подчиненным – по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Темы: НацгвардияСБУ
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