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Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 17:01
Казахстанцев агитируют в российскую армию с помощью интернет-рекламы − Reuters
Фото vpk.name

В казахстанском сегменте интернета начали демонстрировать объявления о наборе контрактников для службы в армии РФ.

Источник: Reuters со ссылкой на увиденные рекламные объявления

Дословно Reuters: "Объявления с предложением немедленной выплаты более $5 000 за вступление в ряды российской армии начали появляться на экранах казахстанских интернет-пользователей на фоне эскалации украинского конфликта".  

Детали: Издание отмечает, что реклама явно ориентирована на казахов: на них изображены российские и казахские флаги и слоган "Плечом к плечу".

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Они обещают единовременную выплату в размере 495 000 российских рублей (5 300 дол.) тем, кто подпишет контракт с российскими военными, а также ежемесячную зарплату в размере не менее 190 000 рублей (2 000 дол.) и дополнительные льготы, размер которых не разглашается.

Объявления ведут на сайт, предлагающий потенциальным призывникам поступить на службу в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке России.

В качестве владельца сайта указано созданное местными властями Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

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Журналисты пытались получить комментарий, но операторы колл-центра компании сообщили, что не могут прокомментировать размещение рекламы, а на вопросы по электронной почте организация не ответила.

Издание напоминает, что казахстанским законодательством запрещено участие в военных конфликтах за рубежом за плату.

Темы: КазахстанРосcияармиявойна
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