Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

Польша переместила к границе в Подляском воеводстве ударные вертолеты после провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами, они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP

Детали: На брифинге министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский объявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии

Генерал Соколовский заявил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

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Что предшествовало:

После захода на территорию Польши двух белорусских вертолетов на низкой высоте , из-за чего их не сразу обнаружили, министр обороны распорядился увеличить численность войск на границе и перебросить туда дополнительные вертолеты. Также Польша сообщила об инциденте союзникам и вызвала уполномоченного по делам Беларуси.

, из-за чего их не сразу обнаружили, министр обороны распорядился увеличить численность войск на границе и перебросить туда дополнительные вертолеты. Также Польша сообщила об инциденте союзникам и вызвала уполномоченного по делам Беларуси. Официальный Минск продолжает отрицать инцидент.

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