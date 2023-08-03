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Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 17:19
Польша перебросила ударные вертолеты к границе с Беларусью
Фото: Getty Images

Польша переместила к границе в Подляском воеводстве ударные вертолеты после провокации с пересечением границы белорусскими вертолетами, они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVP

Детали: На брифинге министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марек Соколовский объявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Беларусью боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии

Генерал Соколовский заявил, что они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах.

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Что предшествовало:

Читайте также статью "ЕвроПравды" с анализом этой ситуации: НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Темы: ПольшаБеларусьграница
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