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Сырский: Враг постоянно давит на двух направлениях, ВСУ срывают его планы

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 августа 2023, 20:03
Сырский: Враг постоянно давит на двух направлениях, ВСУ срывают его планы
Сырский. фото Military Media Center

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский рассмотрел с командирами вопрос адекватного реагирования на наступление противника на Лиманском и Купянском направлениях фронта.

Источник: генерал-полковник Александр Сырский, которого цитирует Military Media Center

Детали: Сырский отмечает, что совместно с командирами рассмотрел вопрос адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях и повышения эффективности огневого поражения врага, борьбы с дронами различных типов, обеспечения действий Сил обороны

Прямая речь: "В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях, наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск.

На Бахмутском направлении продолжаем проводить наступательные действия, шаг за шагом, в условиях сильного сопротивления врага наши бойцы освобождают территорию, приближая Победу".

Темы: контрнаступлениевойна
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