Госсекретарь США в ООН: Москве надо сказать "Хватит!"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время председательства на заседании Совета безопасности ООН по продовольственной безопасности осудил превращение государством-агрессором РФ голода в оружие в полномасштабной войне против Украины.

Источник: Блинкен, которого цитирует агентство AFP

Детали: Глава американской дипломатии в выступлении во время дебатов в Совбезе ООН подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину привело к атаке и на мировую продовольственную систему.

Вспомнил он и решение России выйти из "зерновой сделки", которая позволила Украине экспортировать миллионы тонн продовольствия из своих черноморских портов. Блинкен подчеркнул, что действия РФ привели к росту цен на зерно более чем на восемь процентов.

Прямая речь: "Каждый член этого Совета, каждый член ООН должен сказать Москве: "Хватит! Хватит использовать Черное море для шантажа. Хватит использовать самых уязвимых людей в мире как рычаг влияния. Хватит этой неоправданной, бессовестной войны".

Что предшествовало: Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.

После этого президент Турции заявил, что верит в возможность продолжить Черноморскую зерновую инициативу после переговоров с Путиным. 2 августа лидеры Турции и России обсудили "зерновую сделку" и предстоящий визит Путина, который может состояться уже в этом месяце.