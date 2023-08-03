Журналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Журналисты нашли доказательства того, что Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые официальный Киев передал Москве в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Источник: расследование проекта Радио Свобода "Схемы"

Детали: Журналисты получили в свое распоряжение текст соглашения и список номеров переданных ракет и сопоставили с номерами тех Х-55, которые армия РФ начала использовать против Украины во время полномасштабного вторжения.

"Схемы" обнаружили по меньшей мере с десяток ракет из списка, которые РФ запустила по украинским городам - часть из них сбили силы украинской ПВО, часть попала в жилые дома.

Журналисты разыскали в архиве соглашение между Кабинетом министров Украины во главе с Валерием Пустовойтенко и правительством РФ под руководством Владимира Путина, подписанное в Ялте в 1999 году.

Согласно этому документу, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. За это Россия компенсировала Украине долг за российский газ - на сумму 275 миллионов гривен. Это - определенная стоимость переданного оборудования.

Вместе с соглашением журналисты получили список со всеми номерами переданных ракет и сопоставили с номерами Х-55, которыми Россия обстреливала Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Три таких ракеты, которые украинская ПВО сбила в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и в области - в списке переданных Москве в 1999 году.

Еще одну Х-55, которая в конце 2022-го попала в многоквартирный жилой дом в столице Украины, из-за чего погибла женщина, также в рамках соглашения передал Киев. Другая ракета, которую Украина также отдала РФ, попала в дом в Киевской области. Во время обстрела пострадал ребенок.

Еще несколько ракет "Схемы" идентифицировали с помощью фотографий с номерами на обломках, полученных от источников в правоохранительных органах.

В целом журналисты обнаружили номера более десяти ракет, которые ранее передали России, а 23 года спустя армия РФ запустила их по территории Украины, говорится в расследовании.

Часть из этих сбитых ракет сейчас хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Справка: Изначально ракету Х-55 в Советском Союзе создавали исключительно как носитель ядерного боезаряда. В Генштабе ВСУ сообщали, что "Россия истощает украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, которые не несут взрывоопасной боевой части". Эти ракеты, утверждают в ведомстве, опасны из-за своей кинетической энергии и взрывающихся остатков топлива.