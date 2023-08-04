Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Новороссийске прогремели взрывы, МО РФ заявило об атаке безэкипажными катерами

Ольга ГлущенкоПятница, 4 августа 2023, 06:19
В Новороссийске прогремели взрывы, МО РФ заявило об атаке безэкипажными катерами
взрывы в Новороссийске. фото: Baza

В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

Источник: пропагандистское российские издания РИА Новости, ТАСС, телеграм-каналы Baza, Astra

Дословно РИА: "Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако, данные о них передали спецслужбам".

Детали: Телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Реклама:

Они также предположили, что в российский город атаковали морскими дронами, однако отметили, что официальная информация об этом пока отсутствует.

Обновлено: Позже издание ТААС со ссылкой на МО РФ написало, якобы ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска.

Кроме того, в порту Новороссийска установлен временный запрет на движение судов.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcиявзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Росcия
Спецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов
Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основную дронами, а не ракетами
В Украине продолжают открываться компании со связями в России и Беларуси
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: