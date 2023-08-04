В Новороссийске прогремели взрывы, МО РФ заявило об атаке безэкипажными катерами
В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.
Источник: пропагандистское российские издания РИА Новости, ТАСС, телеграм-каналы Baza, Astra
Дословно РИА: "Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако, данные о них передали спецслужбам".
Детали: Телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.
Они также предположили, что в российский город атаковали морскими дронами, однако отметили, что официальная информация об этом пока отсутствует.
Обновлено: Позже издание ТААС со ссылкой на МО РФ написало, якобы ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска.
Кроме того, в порту Новороссийска установлен временный запрет на движение судов.