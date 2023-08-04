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Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

Александр ШумилинПятница, 4 августа 2023, 11:37
Военкома из Одесской области после общественного резонанса отправили на передовую
Егор Смирнов. Фото из соцсетей

Военкома из города Южного Одесской области Егора Смирнова после появления в соцсетях сообщений о его обогащении отправили на передовую.

Источник: сообщение Одесского ТЦК и СП

Дословно: "На днях в социальных сетях распространили информацию, что "депутат и военком из города Южный - Смирнов - стал долларовым миллионером во время войны, еще и "пригрел" в ТЦК двух своих соратников.

Реагируя на общественный резонанс и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав, все трое вышеупомянутых военнослужащих роты охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Южный переведены для дальнейшей службы в одну из бригад, выполняющую задачи на переднем рубеже".

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Детали: Относительно информации, которую распространили в соцсетях, в ТЦК инициировали проверку, а Государственное бюро расследования возбудило уголовное производство.

Согласно информации базы данных политиков и партий от ЧЕСНО Смирнов был членом партии "Батькивщина".  

В местных группах Южного ранее начали распространять информацию, что Смирнов стал "долларовым миллионером во время войны". В частности, только за время войны, он якобы получил в собственность значительные площади коммерческой недвижимости и гектары земли на побережье Черного моря.

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Темы: Одесса
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