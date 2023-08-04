Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне

В Воздушных силах подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь: "Мы ориентируемся на конец лета по старту отправки пилотов в европейские страны на учения. Надо понимать, что оно не будет быстрым, но и не будет таким долгосрочным, как надеются россияне.

Я думаю, что наши пилоты так же быстро овладеют F-16, как (зенитчики) овладели Patriot. Единственное - нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, которые имеют учебные базы, тренажеры, инструкторов, учебные базы и самолеты, чтобы все присоединились, потому что нам надо быстро, нам надо как можно больше людей прогнать через эту программу учений".

Детали: Спикер Воздушных сил напомнил, что пилотам нужно до полугода для того, чтобы овладеть управлением истребителями. Но при определенных условиях этот срок можно сократить до 4 месяцев.