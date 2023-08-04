Домой вернули тела 44 павших защитников

4 августа в Украину вернули тела еще 44 павших защитников.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко в Telegram

Прямая речь Котенко: "Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитников".

Детали: Уполномоченный отметил, что процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.