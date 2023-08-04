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На Ставке у Зеленского проанализировали применение высокоточного оружия: результатами удовлетворены

Станислав ПогориловПятница, 4 августа 2023, 14:17
На Ставке у Зеленского проанализировали применение высокоточного оружия: результатами удовлетворены
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел Ставку главнокомандующего, на которой рассматривались вопросы применения высокоточного оружия, а также вопросы зернового коридора и развития отечественного военно-промышленного комплекса.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Напряженная трехчасовая Ставка. Много вопросов, требовавших особого внимания".

Детали: Зеленский сообщил, что на Ставке было проанализировано применение высокоточного оружия. "Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результаты удовлетворены", - подчеркнул он.

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Также президент сообщил, что были заслушаны доклады военного руководства, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Кроме того, рассматривались вопросы по зерновому коридору. "Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – подчеркнул президент.

В вопросе развития отечественного ВПК рассматривалось упрощение процедуры для украинских оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами.

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Темы: Зеленскийставкаоружиезерно
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