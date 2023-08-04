Работник военкомата торговал "справками" на Тернопольщине: послали на фронт

На Тернопольщине разоблачили работника военкомата и четырех его сообщников, которые подделывали документы для уклонения от мобилизации и выезда за границу; чиновника ТЦК уволили и отправили на восток Украины.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора, пресс-служба Нацполиции Тернопольской области, пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Детали: Фигурантам 19, 24, 27, 29 и 31 год. По информации следствия, они изготавливали для жителей области фиктивные документы за 3000 долларов США с одного человека.

Полиция сообщает, что такой "услугой" воспользовались более тридцати человек, шестеро из которых уже выехали за границу. Документирование их деятельности велось с февраля 2023 года.

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В рамках уголовного производства проведено одновременно 11 обысков по местам осуществления преступной деятельности, проживания фигурантов и в их автомобилях. Обнаружены и изъяты различного рода документы, в частности, уже подписанные и скрепленные печатью справки военно-врачебной комиссии, чистые бланки, временные удостоверения военнообязанного, гербовую печать и угловой штамп Тернопольского ОМТЦК и СП, врачебные печати, штампы медицинских учреждений, коммунальных предприятий и другие справки. Изъято и помещено на арест-площадку два автомобиля, принадлежащих подозреваемым.

Трем злоумышленникам объявлено подозрения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой). Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Работник военкомата подозревается в содействии советами, указаниями в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц (часть 2 ст. 332 УКУ).

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Он уволен с должности и перемещен по службе в воинскую часть боевого состава на востоке страны.

Полиция сообщает, что подозреваемым грозит от 7 до 9 лет лишения свободы. Прокуратура сообщает, что от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.