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Режим Путина вынес новый приговор Навальному – 19 лет колонии особого режима

Валентина РоманенкоПятница, 4 августа 2023, 17:51
Режим Путина вынес новый приговор Навальному – 19 лет колонии особого режима
Навальный на заседании суда в исправительной колонии ИК-6 в Мелехово 19 июня 2023 года (фото с экрана) Getty Images

В России Мосгорсуд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политика Алексея Навального к 19 годам колонии - теперь уже особого режима.

Источник: русская служба ВВС

Детали: Отмечается, что процесс по "экстремистскому" делу был засекречен. Он начался 19 июня и продолжался всего месяц, все заседания проходили в закрытом режиме.

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20 июля прокурор запросил для Навального, уже отбывающего в колонии №6 во Владимирской области девятилетний срок по делу о мошенничестве, еще 20 лет особого режима. Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим наказанием.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями отсидки. Туда, согласно УК РФ, отправляют мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы, или при "особо опасном рецидиве преступлений" — в случае Навального обвинение опирается на этот второй пункт.

По "экстремистскому" делу Навального обвинили по семи статьям УК РФ, самая тяжелая из которых — о создании экстремистского сообщества. "Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен).

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Помимо этого, оппозиционера обвинили в призывах к экстремизму, участии в экстремистской деятельности, создании НКО, посягающей на права граждан, финансировании экстремизма, вовлечении подростков в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Для Навального это уже третий срок за последние несколько лет. После того, как суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, его этапировали в колонию общего режима №2 в городе Покров во Владимирской области.

В июне 2022 года после вступления в силу приговора о "мошенничестве с донатами" и неуважении к суду — Навальный получил девять лет — оппозиционера отправили в колонию строгого режима в поселке Мелехово во Владимирской области.

Темы: НавальныйРосcия
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