Кулеба считает "суперпрорывом" участие Китая во встрече по "формуле мира" в Джидде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение китайского представителя Ли Хуэя обсудить украинскую "формулу мира" на встрече в Джидде в Саудовской Аравии это "суперпрорыв" для Украины.

Источник: комментарий Кулебы агентству "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Глава МИД пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.

Напомним: