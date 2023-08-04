Кулеба считает "суперпрорывом" участие Китая во встрече по "формуле мира" в Джидде
Пятница, 4 августа 2023, 19:11
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение китайского представителя Ли Хуэя обсудить украинскую "формулу мира" на встрече в Джидде в Саудовской Аравии это "суперпрорыв" для Украины.
Источник: комментарий Кулебы агентству "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"
Детали: Глава МИД пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".
Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
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"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.
Напомним:
- Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило участие спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в переговорах по украинской "формуле мира".
- О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.
- Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.
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