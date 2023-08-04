Кулеба считает "суперпрорывом" участие Китая во встрече по "формуле мира" в Джидде

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение китайского представителя Ли Хуэя обсудить украинскую "формулу мира" на встрече в Джидде в Саудовской Аравии это "суперпрорыв" для Украины.

Источник: комментарий Кулебы агентству "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Глава МИД пояснил, что Украина стремится к участию Китая в будущем глобальном саммите "формулы мира", поэтому "новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду – это суперпрорыв".

Он подчеркнул, что важную роль в решении Китая сыграла Саудовская Аравия, а также телефонный разговор Владимира Зеленского и саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

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"Саудовская Аравия привлекла Китай, и это историческая победа", – отметил Кулеба.

Напомним:

Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило участие спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в переговорах по украинской "формуле мира".

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.