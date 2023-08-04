Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша и Литва договорились, как реагировать на возможные провокации из Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 4 августа 2023, 21:06
Польша и Литва договорились, как реагировать на возможные провокации из Беларуси
фото из открытых источников

Министры внутренних дел Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Беларуси, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное коммюнике после разговора глав МВД Польши Мариуша Каминского и литовского министра Агне Билотайте.

Детали: Министры обсудили текущую ситуацию на границе с Беларусью и координацию Польши с Литвой и другими балтийскими государствами в этом контексте.

Дословно: "Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые могут появляться со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко".

Предыстория:

  • В среду Варшава начала переброску к границе с Беларусью в Подляском воеводстве ударных вертолетов, как решили после провокации Минска 1 августа, когда двое белорусских вертолетов залетели вглубь территории Польши.
  • Также Варшава через посольство в Минске передала Беларуси доказательства того, что этот инцидент действительно был, и требует предоставить объяснения.
  • Кроме того, на днях Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.
  • В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.

Читайте также статью "ЕвроПравды": НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Темы: ПольшаЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Польша
Новый выпуск "УП.Чат": скандалы "слуг", проблемы с аптечками ВСУ, напряжение между Украиной и Польшей
Польша передала Беларуси доказательства нарушения границы вертолетами и требует объяснений
В Польше раскритиковали политику отношений с Украиной: государство истекает кровью
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье – день траура: количество погибших от атаки возросло до 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: