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Польша и Литва договорились, как реагировать на возможные провокации из Беларуси

"Европейская правда"Пятница, 4 августа 2023, 21:06
Польша и Литва договорились, как реагировать на возможные провокации из Беларуси
фото из открытых источников

Министры внутренних дел Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Беларуси, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное коммюнике после разговора глав МВД Польши Мариуша Каминского и литовского министра Агне Билотайте.

Детали: Министры обсудили текущую ситуацию на границе с Беларусью и координацию Польши с Литвой и другими балтийскими государствами в этом контексте.

Дословно: "Согласовали механизмы реагирования на угрозы, которые могут появляться со стороны Беларуси, и потенциальные будущие провокации в приграничье. Обсудили также механизм, который применят в случае необходимости закрыть все пункты пересечения границы с Беларусью, результатом чего была бы изоляция режима Лукашенко".

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Предыстория:

  • В среду Варшава начала переброску к границе с Беларусью в Подляском воеводстве ударных вертолетов, как решили после провокации Минска 1 августа, когда двое белорусских вертолетов залетели вглубь территории Польши.
  • Также Варшава через посольство в Минске передала Беларуси доказательства того, что этот инцидент действительно был, и требует предоставить объяснения.
  • Кроме того, на днях Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.
  • В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.

Читайте также статью "ЕвроПравды": НАТО проваливает "тест на смелость". Вторжение вертолетов в Польшу может иметь серьезные последствия.

Темы: ПольшаЛитва
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