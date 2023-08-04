На встрече в Саудовской Аравии страны распределят между собой пункты "формулы мира" – ОП

Замглавы Офиса президента пояснил, что более 40 государств-участников встречи в Джидде в Саудовской Аравии, которые в субботу и воскресенье будут обсуждать формулу мира для Украины, распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы".

Источник: заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Радио Свобода", "Европейская правда"

Говоря о роли участников встречи в Джидде, Жовква пояснил, что не все государства будут участвовать в организации всех десяти принципов украинской "формулы мира", и это "абсолютно нормально".

Прямая речь: "Поэтому одной из задач саммита в Джидде будет распределение ответственности между странами по соорганизации или солидерства в том или ином пункте.

Если Китай говорит о ядерной безопасности, то Китай абсолютно, например, может быть солидером в пункте №1 о ядерной безопасности. А если Бразилия занимается экологическими вопросами, она спокойно может быть солидером, соорганизатором в пункте №8".

Детали: Жовква добавил, что ни один из лидеров не высказал возражений относительно необходимости украинской "формулы мира", и отметил, что альтернатив ей предлагают все меньше: "Потому что украинская сторона, продолжая работу над этой "формулой мира", учитывает рациональные пожелания наших партнеров".

Напомним: