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В Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 01:58
В Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер
Фото из Telegram-канала The Moscow Times

В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG", на помощь танкеру отправились спасатели из Новороссийска.

Источник: российское издание "The Moscow Times" в Telegram, российское издание "ТАСС" в Telegram

Детали: The Moscow Times пишет, что результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

Издание также опубликовало аудиозапись Telegram-канала "Осторожно, новости", на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры моряков российского танкера, который был поврежден украинским беспилотником.

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На записи экипаж говорит, что судно находится на плаву, но самостоятельно перемещаться не может.

Отмечается, что российский танкер-химовоз "SIG" доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что США в 2019 году внесли его в санкционные списки.

Позже российское издание "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани РФ сообщило, что группа спасателей отправилась из города Новороссийск в район Керченского пролива где, как сообщил ряд Telegram-каналов, произошла атака беспилотника на танкер.

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Издание добавило, что в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили информацию о группе спасателей, отправившейся в район пролива.

Позже "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательный центр также сообщило, что российский танкер получил повреждения во время атаки со стороны ВСУ, экипаж находится в безопасности.

"Два буксира прибыли к месту ЧП с танкером в Керченском проливе, решается вопрос о буксировке судна", – добавило издание.

Российский Telegram-канал "Baza" опубликовал фотографии изнутри поврежденного танкера.

По предварительным данным канала, судно находилось примерно в 30 милях от берега, удар беспилотника пришелся на моторный отсек и насосное отделение.

"На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбитого стекла", – сообщил канал.

Темы: Росcиябеспилотники
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