В Керченском проливе морской дрон протаранил российский танкер

В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе поврежден российский танкер-химовоз "SIG", на помощь танкеру отправились спасатели из Новороссийска.

Источник: российское издание "The Moscow Times" в Telegram, российское издание "ТАСС" в Telegram

Детали: The Moscow Times пишет, что результате атаки морскими беспилотниками в Керченском проливе мог быть поврежден российский танкер-химовоз SIG, который пришел из Турции.

Издание также опубликовало аудиозапись Telegram-канала "Осторожно, новости", на которой, как утверждается, зафиксированы переговоры моряков российского танкера, который был поврежден украинским беспилотником.

На записи экипаж говорит, что судно находится на плаву, но самостоятельно перемещаться не может.

Отмечается, что российский танкер-химовоз "SIG" доставлял авиационное топливо из Крыма в Сирию, за что США в 2019 году внесли его в санкционные списки.

Позже российское издание "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательный подцентр Тамани РФ сообщило, что группа спасателей отправилась из города Новороссийск в район Керченского пролива где, как сообщил ряд Telegram-каналов, произошла атака беспилотника на танкер.

Издание добавило, что в Морском спасательно-координационном центре Новороссийска подтвердили информацию о группе спасателей, отправившейся в район пролива.

Позже "ТАСС" со ссылкой на Морской спасательный центр также сообщило, что российский танкер получил повреждения во время атаки со стороны ВСУ, экипаж находится в безопасности.

"Два буксира прибыли к месту ЧП с танкером в Керченском проливе, решается вопрос о буксировке судна", – добавило издание.

Российский Telegram-канал "Baza" опубликовал фотографии изнутри поврежденного танкера.

По предварительным данным канала, судно находилось примерно в 30 милях от берега, удар беспилотника пришелся на моторный отсек и насосное отделение.

"На танкере находится 11 человек. У большинства из них ссадины от разбитого стекла", – сообщил канал.