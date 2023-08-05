Литва передаст Украине пусковые установки к NASAMS

Литва сообщила о выделении Украине очередного пакета военной помощи с пусковыми установками к комплексам NASAMS.

Источник: заявление литовского Министерства обороны, "Европейская правда"

Детали: В новый пакет войдут пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS, антидронные системы и другое оборудование.

В ведомстве напомнили, что за последние семь месяцев Литва передала Украине вертолеты Ми-8, зенитные пушки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов и боеприпасы к гранатометам.

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Кроме того, Литва активно участвует в учениях украинских военных, предоставляет медицинское лечение и реабилитацию.