Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Уже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарылгаче - UNCG

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 13:41
Уже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарылгаче - UNCG
фото: nasa

В течение 5 дней пылает ценнейший степной участок в Джарылгачском национальном природном парке, сообщает Украинская природоохранная группа.

Источник: UNCG

Детали: Активисты напоминают, что с первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится в оккупации.

Поэтому обеспечить его сохранность специальная администрация национального парка не может.

Дословно: "Участок, который горит в течение 5 дней, - зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми.

Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове.

Также здесь концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.

Именно этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка".

Больше деталей: Природоохранники убеждены, что пожар, который никто не пытается потушить, принесет "колоссальные потери" биоразнообразию острова.

Читайте также: Порабощенный Джарылгач. Как россияне уничтожают уникальную природу заповедного острова 

Темы: Херсонская областьпожароккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Херсонская область
За сутки из-за агрессии РФ двое людей погибли, 14 ранены
В ОП показали, как выглядит Каховское водохранилище после подрыва ГЭС
Отчет: на освобожденной Херсонщине было 35 тюрем, где оккупанты пытали и насиловали украинцев
Последние новости
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
Все новости...
Реклама: