Уже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарылгаче - UNCG
В течение 5 дней пылает ценнейший степной участок в Джарылгачском национальном природном парке, сообщает Украинская природоохранная группа.
Источник: UNCG
Детали: Активисты напоминают, что с первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится в оккупации.
Поэтому обеспечить его сохранность специальная администрация национального парка не может.
Дословно: "Участок, который горит в течение 5 дней, - зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми.
Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове.
Также здесь концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.
Именно этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка".
Больше деталей: Природоохранники убеждены, что пожар, который никто не пытается потушить, принесет "колоссальные потери" биоразнообразию острова.
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