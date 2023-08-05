Уже 5 дней пылает ценная степная часть на Джарылгаче - UNCG

В течение 5 дней пылает ценнейший степной участок в Джарылгачском национальном природном парке, сообщает Украинская природоохранная группа.

Источник: UNCG

Детали: Активисты напоминают, что с первых дней полномасштабного вторжения Джарылгач находится в оккупации.

Поэтому обеспечить его сохранность специальная администрация национального парка не может.

Дословно: "Участок, который горит в течение 5 дней, - зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми.

Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова (остальная территория в разной степени заболочена или периодически подтапливается) и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове.

Также здесь концентрируется наибольшее количество копытных, обитающих на Джарылгаче.

Именно этот участок получил охранный статус как заказник еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка".

Больше деталей: Природоохранники убеждены, что пожар, который никто не пытается потушить, принесет "колоссальные потери" биоразнообразию острова.

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