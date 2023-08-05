Оползень в Грузии: среди погибших есть украинка

В результате оползня в поселке Шови в Грузии погибла украинка, спасатели ищут ее ребенка.

Источник: пресс-служба МИД Украины, "Европейская правда"

Детали: В субботу представитель МИД сообщил, что среди погибших в Шове есть гражданка Украины.

"Продолжаются поиски ее ребенка, который также находился в месте трагедии. Украинское посольство в Грузии установило связь с родными погибшей и взаимодействует с грузинскими властями для подготовки репатриации тела. Параллельно проверяем не было ли других украинцев в поселке Шови", - рассказал Олег Николенко.

Напомним: На грузинском курорте в Шове в четверг произошел оползень, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

В настоящее время известно о 12 погибших, ищут еще более 20 человек.

В связи с трагедией понедельник в Грузии объявили днем траура.