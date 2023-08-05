Россияне атаковали Украину "Кинжалами"
В субботу вечером российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал" из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание – пуск Кинжалов из района Тамбова, РФ!"
Детали: Впоследствии в ВС сообщили о повторном пуске "Кинжалов".
В частности, ракета летит в направлении Житомира.
В Воздушных силах уточнили, что ракеты летят в направлении Староконстантинова.
Впоследствии стало известно о "Кинжале" на Полтавщине, а также в направлении Винницкой области.
В Украине объявлена воздушная тревога.
В 19:14 Воздушные силы сообщили о запуске ракет из Беларуси.
"Еще Кинжалы! Винницкая, Хмельницкая, Житомирская!", - добавили в ПС.
19:18: Скоростная ракета движется на Киевщину.
Обновлено: Около 19:40 воздушную тревогу в большинстве регионов Украины отменили.