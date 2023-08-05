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Россияне атаковали Украину "Кинжалами"

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 19:02
Россияне атаковали Украину Кинжалами
ДЕМОНСТРАЦИЯ МИГ-31К С МАКЕТОМ ГИПЕРЗВУКОВОЙ РАКЕТЫ «КИНЖАЛ» НА ПАРАДЕ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В субботу вечером российские войска запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал" из района Тамбова, а также ракеты из Беларуси.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание – пуск Кинжалов из района Тамбова, РФ!"

Детали: Впоследствии в ВС сообщили о повторном пуске "Кинжалов".

В частности, ракета летит в направлении Житомира.

В Воздушных силах уточнили, что ракеты летят в направлении Староконстантинова.

Впоследствии стало известно о "Кинжале" на Полтавщине, а также в направлении Винницкой области.

В Украине объявлена воздушная тревога.

В 19:14 Воздушные силы сообщили о запуске ракет из Беларуси.

"Еще Кинжалы! Винницкая, Хмельницкая, Житомирская!", - добавили в ПС.

19:18: Скоростная ракета движется на Киевщину.

Обновлено: Около 19:40 воздушную тревогу в большинстве регионов Украины отменили.

Темы: воздушная тревогаракетный ударРосcияБеларусь
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