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Зеленский о встрече в Джидде: Представлены 42 страны, идут двусторонние переговоры

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 21:56
Зеленский о встрече в Джидде: Представлены 42 страны, идут двусторонние переговоры
Владимир Зеленский, фото ОП

На встрече советников лидеров государств по Формуле мира в Джидде (Саудовская Аравия) представлены 42 страны, там также проходят двусторонние встречи.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Сегодня очередной активный день для наших международных усилий. Наша команда работает в Джидде, в Саудовской Аравии, на встрече советников лидеров государств по Формуле мира.

Всего там представлены 42 страны. Разные континенты, разные политические подходы к глобальным делам. Но всех объединяет приоритет международного права...

Очень важно, что там, на полях встречи в Джидде, происходят и двусторонние переговоры с партнерами".

Детали: Зеленский поблагодарил украинскую делегацию за работу в Джидде.

"Консолидация мира – это одна из главных задач. Чем больше будет консолидация мира ради восстановления справедливого мира, тем быстрее будет положен конец бомбам, ракетам, которыми Москва хочет подменить нормы международного права", - подчеркнул он.

Зеленский также поблагодарил Германию и Литву за новые пакеты оборонной и безопасности поддержки для Украины на этой неделе.

"Ожидаем и новых решений на следующей неделе - новых пакетов", - сказал он.

Что предшествовало: В субботу в Саудовской Аравии началась встреча относительно будущего саммита "формулы мира", которую предложил Киев.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква ранее рассказал, что на встрече, которая продлится два дня, страны распределят между собой ответственность по отдельным пунктам украинской "формулы мира".

Темы: ЗеленскийСаудовская Аравиямеждународная общественностьформула мира
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