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Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 5 августа 2023, 23:50
Сын нардепа от Слуги народа выехал из Украины и не вернулся – СМИ
Дмитрий Копанчук, фото: Facebook

22-летний сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, который является депутатом горсовета в Рудках на Львовщине, выехал из Украины под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.

Источник: NGL.media

Детали: По результатам местных выборов 2020 года Дмитрий Копанчук стал депутатом горсовета от "Слуги народа" в маленьком городке Рудки на Львовщине.

В прошлом году, несмотря на действующий запрет выезда из страны для мужчин призывного возраста, Копанчук трижды побывал за границей, и по крайней мере дважды (24-25 июля и 1-18 августа) выезжал как водитель-волонтер через систему "Шлях".

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Как сообщили в ответ на запрос NGL.media в "Укртрансбезопасности", Копанчука вносила в систему "Шлях" Хмельницкая областная военная администрация. Его мать Елена Копанчук избрана депутатом Верховной Рады от мажоритарного округа №189 в Хмельницкой области.

В этом году Копанчук уже не пользовался "Шляхом".

По данным NGL.media, около полудня 1 января он пересек в Смильнице украинско-польскую границу на новенькой Toyota Land Cruiser Prado 150, принадлежащей компании "Гидросвит", где он является совладельцем. Официальным основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности, доцента кафедры уголовного права Хмельницкого университета управления и права.

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7 февраля Владимир Копанчук тем же автомобилем вернулся в Украину вместе с Владимиром Федорчуком, экс-депутатом Хмельницкого облсовета и бывшим бизнес-партнером Елены Копанчук. Федорчук лично подтвердил NGL.media, что вернулся в Украину вместе с Копанчуком-старшим.

Однако сам Дмитрий Копанчук так и не вернулся, что прямо противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позже, чем сопровождаемое лицо с инвалидностью.

Его мать, народный депутат Елена Копанчук, отказалась говорить с NGL.media. Отец, Владимир Копанчук, сказал журналистам: "А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы мне звоните?".

Как пишет издание, уже более семи месяцев Дмитрий Копанчук не появляется в Рудковском горсовете, где является депутатом от партии "Слуга народа". Там только знают, что он за границей.

Секретарь горсовета Светлана Винницкая уточнила, что последний раз депутата видели в стенах горсовета 15 декабря прошлого года.

Всего с осени 2020 года депутаты Рудковского горсовета собирались 24 раза, однако Копанчук был на заседаниях только 10 раз.

Темы: Слуга народаграница
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