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Последствия удара врага по Хмельницкой области: повреждены жилые дома и автовокзал

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 00:24
Последствия удара врага по Хмельницкой области: повреждены жилые дома и автовокзал
ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В результате ракетного удара россиян 5 августа в одной из громад Хмельницкой области подверглись разрушениям несколько жилых домов, учреждение культуры, автовокзал и коммерческое помещение, пострадавших нет.

Источник: Хмельницкая областная военная администрация в Telegram 

Дословно: "Сегодня вечером, во время воздушной тревоги, Хмельницкая область снова была атакована врагом. Прозвучала серия взрывов в одной из громад области.

Спасибо нашим силам ПВО за качественную работу.

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Вместе с тем, взрывной волной повреждена кровля, двери и окна в нескольких частных жилых домах, выбиты окна в одном из коммунальных учреждений культуры, в помещении автовокзала и в коммерческом помещении".

Детали: В ОВА также сообщили, что в результате атаки никто не пострадал.

Напомним: Вечером 5 августа в Хмельницкой и Житомирской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным Воздушных сил, россияне совершили атаку ракетами "Кинжал".

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Темы: Хмельнитчинаракетный ударРосcия
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