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Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – Олещук

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 06:31
Воздушные силы с начала войны уничтожили более 3,5 тысячи воздушных целей врага – Олещук
НИКОЛАЙ ОЛЕЩУК. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Воздушные силы ВСУ уничтожили более 3,5 тысячи вражеских воздушных целей, в том числе 350 самолетов и вертолетов и более 2 тысяч беспилотников.

Источник: поздравление командующего Воздушных сил генерал-лейтенанта Николая Олещука с днем ВС ВСУ

Прямая речь: "Воздушные силы уничтожили более 3,5 тысяч воздушных целей врага – 350 самолетов и вертолетов, 1 200 крылатых и 24 баллистические ракеты, более 2 тысяч беспилотников и 13 "неимеющих аналогов" "Кинжалов".

Детали: Олещук также сообщил, что за 1,5 года войны более 3 200 военнослужащих Воздушных сил отмечены государственными наградами, а 40 из них получили звание Героя Украины.

По его словам, несмотря на преимущество россиян в воздухе на оккупированных территориях, украинские летчики смогли осуществить более 14 тысяч боевых вылетов.

Справка. День Воздушных сил ВСУ отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен согласно указу президента Украины "О Дне Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины" от 27 июня 2007 года.

Темы: Воздушные силы ВСУвойнаРосcия
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