За минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений с оккупантами – Генштаб

В течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским оккупантами произошло более 30 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 20 ракетных ударов. 12 ракет "Калибр" было уничтожено зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил. Кроме того, враг нанес 62 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed" - все были уничтожены. Также оккупанты совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома.

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Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло более 30 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Одноробовка, Стрелечья, Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Бобылевка, Студенок, Мирополье, Грабовское Сумской области и Караичное, Бударки и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крохмального. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невское и Белогоровка на Луганщине и Торское, Серебрянка, Диброва и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка, Торское, Верхнекаменское, Спирное и Раздоловка.

На Бахмутском направлении Силы обороны токуют противника в районе Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового, Клещеевки, Ступочек, Дилиевки, Александро-Шультино и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Тихоновка, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары в районе Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Орловка, Степное, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Красногоровка, Марьинка, Победа, Гергиевка, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Павловка, Золотая Нива и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное в Запорожье.

На Запорожском направлении враг, осуществляя авиационные удары, вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Щербаки, Малые Щербаки, Пятихатки, Степногорск и Червоноднепровка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Ивановка, Днепровское, Белозерка, Кизомыс, Херсон Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.