Харьков под обстрелом оккупантов

Власти и СМИ сообщили об обстреле Харькова утром 6 августа.

Источник: мэр города Игорь Терехов, Харьковская ОГА, "Суспільне"

Детали: В воскресенье утром сообщают о взрывах в Харькове.

Глава Харьковщины Олег Синегубов попросил жителей области находиться в укрытиях.

Прямая речь Терехова: "Харьков под обстрелом российских оккупантов.

Призываю всех быть осторожными."

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что Харьков вероятно обстреляли из С-300.

Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300.

Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала".