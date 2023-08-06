Харьков под обстрелом оккупантов
Воскресенье, 6 августа 2023, 09:06
Власти и СМИ сообщили об обстреле Харькова утром 6 августа.
Источник: мэр города Игорь Терехов, Харьковская ОГА, "Суспільне"
Детали: В воскресенье утром сообщают о взрывах в Харькове.
Глава Харьковщины Олег Синегубов попросил жителей области находиться в укрытиях.
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Прямая речь Терехова: "Харьков под обстрелом российских оккупантов.
Призываю всех быть осторожными."
Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что Харьков вероятно обстреляли из С-300.
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Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300.
Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе.
На эту минуту информация о пострадавших не поступала".