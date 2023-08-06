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Харьков под обстрелом оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 09:06
Харьков под обстрелом оккупантов
иллюстративное ФОТО: ДИАНА РУДА

Власти и СМИ сообщили об обстреле Харькова утром 6 августа.

Источник: мэр города Игорь ТереховХарьковская ОГА, "Суспільне"

Детали: В воскресенье утром сообщают о взрывах в Харькове.

Глава Харьковщины Олег Синегубов попросил жителей области находиться в укрытиях.

Прямая речь Терехова: "Харьков под обстрелом российских оккупантов.

Призываю всех быть осторожными."

Обновлено: Позже Синегубов сообщил, что Харьков вероятно обстреляли из С-300. 

Прямая речь Синегубова: "Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300.

Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала".

Темы: Харьковвойна
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