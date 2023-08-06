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Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 августа 2023, 14:21
Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина
фото: УП

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов объяснил, что информация об украинских агентах в окружении российского диктатора Владимира Путина парализует работу вражеской власти.

Источник: Буданов в интервью болгарскому телеканалу bTV

Детали: Буданов объясняет, что у Путина и так знают, что украинская разведка имеет доступ к секретной информации.

Но когда ГУР "констатирует этот очевидный факт", в России начинают проводить внутренние проверки, которые "ничего не изменят". И это выгодно Украине.

Прямая речь Буданова: "Во-первых, они понимают, что у нас все равно есть свои источники. Информация всегда была оружием - пусть проверяют, пусть ищут...

Могу привести такой пример. Это было еще до войны... Был один случай, когда они поняли, что есть утечка информации в команде. Что они начали делать? Они начали проверять абсолютно всех...

Начали проверять всех, кто имеет родственников, контакты, близких на территории Украины. Как вы можете догадаться, они есть почти у всех. Только по результатам этого дела они посадили трех человек, а 31 человека освободили и перевели в другие места.

Еще большой процент людей попал под определенное давление. То есть они парализовали собственную работу".

Напомним: Буданов уверял, что в окружении Путина есть агенты, которые сотрудничают с украинской разведкой.

Темы: БудановразведкаПутиншпионаж
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