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В Саудовской Аравии большинство из 40 стран уже определились, как будут работать ради мира - ОП

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 14:43
В Саудовской Аравии большинство из 40 стран уже определились, как будут работать ради мира - ОП
фото: getty

Руководитель Офиса президента и глава украинской делегации Андрей Ермак рассказал об итогах встречи в Саудовской Аравии по реализации украинской "формулы мира" и отметил, что большинство государств-участников определились, как сделают свой вклад.

Источник: заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака, "Европейская правда"

Детали: Ермак уточнил список около 40 стран-участниц, который до сих пор не был известен полностью: 

из Европы - Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, ЕС как союз;

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с Ближнего Востока и Азии - Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония;

из Африки - Египет, ЮАР;

Северная Америка - Канада и США;

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из Южной Америки - Аргентина, Бразилия, Чили, а также ООН как организация. Ранее СМИ называли среди участников Мексику, однако в опубликованном списке ее нет. 

Страны были представлены на уровне советников по нацбезопасности и политических директоров МИД, лично или в онлайн-формате.  

Ермак отметил, что стран-участниц на встрече в Джидде было почти втрое больше, чем на консультациях в Копенгагене, и называет разговор "чрезвычайно честным и открытым". 

"Были разные взгляды, но все присутствующие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения к суверенитету и нерушимости территориальной целостности государств. И именно на этих принципах построена Формула мира...

Встреча в Джидде стала шагом к практической реализации мирных инициатив, предложенных Украиной. Каждое государство - участник консультаций, имеет возможность проявить лидерство в глобальных усилиях ради мира. И большинство из них уже определило свою роль в реализации отдельных пунктов Формулы", - рассказал Ермак.

По его словам, стороны согласились продолжить работу на различных представительских уровнях.

В рамках консультаций в Джидде украинская делегация провела также ряд двусторонних встреч, которые будут продолжаться и в воскресенье: на них обсуждают детали реализации мирных инициатив.

Темы: Офис президентавойна
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