Оккупанты заявили об атаке Украины на мост возле Геническа

Гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Источник: Сальдо в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Последствия удара по мосту возле Геническа фото из Telegram Андрющенко

Детали: По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, из которых 9 сбила ПВО оккупантов.

Якобы был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта.

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"Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - отметил Сальдо.

Он уверяет, что важного военного значения этот мост не имеет, а повреждения, по предварительным данным, невелики.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "каре небесной" в районе одного из мостов возле Геническа. По его словам, "газопровод немного устал", при этом гражданское население не пострадало, а оккупанты были ранены.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье оккупанты заявили об атаке ВСУ на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с Херсонской областью.