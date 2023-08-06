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Оккупанты заявили об атаке Украины на мост возле Геническа

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 16:11
Оккупанты заявили об атаке Украины на мост возле Геническа
последствия удара по мосту возле Геническа, скриншот видео ТАСС

Гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий оккупированный Геническ с Арабатской стрелкой.

Источник: Сальдо в Telegram, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Последствия удара по мосту возле Геническа
Последствия удара по мосту возле Геническа
фото из Telegram Андрющенко

Детали: По словам коллаборанта, Силы обороны Украины выпустили по мосту 12 ракет, из которых 9 сбила ПВО оккупантов.

Якобы был ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта.

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"Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения", - отметил Сальдо.

 

Он уверяет, что важного военного значения этот мост не имеет, а повреждения, по предварительным данным, невелики.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "каре небесной" в районе одного из мостов возле Геническа. По его словам, "газопровод немного устал", при этом гражданское население не пострадало, а оккупанты были ранены.

Что предшествовало: Ранее в воскресенье оккупанты заявили об атаке ВСУ на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с Херсонской областью.

Темы: оккупациявойнаХерсонская областьдороги
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