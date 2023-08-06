В МВД просят не считать идею запретить выезд мужчин после войны позицией министерства

В МВД призвали не считать позицией министерства заявление бывшего советника главы МВД Вадима Денисенко о том, что после завершения войны необходимо запретить выезд мужчин за границу еще по крайней мере на три года.

Источник: МВД, Денисенко в Facebook

Детали: В воскресенье исполнительный директор Украинского института будущего, бывший нардеп и бывший советник главы МВД Вадим Денисенко опубликовал пост, в котором предложил продлить запрет на выезд мужчин призывного возраста за границу еще минимум на 3 года после завершения войны за некоторыми исключениями.

Дословно Денисенко: "Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация".

Больше деталей: После этого пресс-служба МВД отметила, что высказывания Денисенко – это его личное мнение, и попросила не считать это мнение позицией министерства внутренних дел.

"На многочисленные запросы журналистов сообщаю официально: Вадим Денисенко не является советником министра внутренних дел", - отметила пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева.

Сам Денисенко позже добавил, что перестал быть советником министра внутренних дел в январе 2023 года и что все написанное является его личной точкой зрения.