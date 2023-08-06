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Украинцы снова могут вернуться с территории РФ через пункт пропуска на Сумщине

Катерина Тищенко, Валентина РоманенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 20:04
Украинцы снова могут вернуться с территории РФ через пункт пропуска на Сумщине
скриншот Google maps

На границе Белгородской области РФ и Сумской области Украины возобновил работу пункт пропуска Колотиловка – Покровка, через который украинцы могут вернуться с оккупированных территорий. В ГПСУ объяснили, что Украина пропускает своих граждан на родину во всех закрытых пунктах пропуска с РФ.

Источник: Минреинтеграции, Государственная пограничная служба в комментарии УП

Дословно: "Украинцы, которые эвакуируются с временно оккупированных территорий, могут вернуться на подконтрольную территорию Украины через пункт пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина).

Со вчерашнего дня пункт пересечения на границе Белгородской и Сумской областей снова возобновил свою работу".

Детали: Отмечается, что на украинской границе действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины.

Желающие эвакуироваться из Сумской области могут также воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев.

На вокзале Укрпочта выплачивает каждому гражданину по прибытию 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных лиц.

Министерство отмечает также, что всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

В то же время в Государственной пограничной службе разъяснили "Украинской правде", что все пункты пропуска на границе с государством-агрессором Россией остаются закрытыми. При этом украинские пограничники все время от начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивают (согласно Конституции) возвращение украинских граждан на родину.

По словам представителя пограничной службы Андрея Демченко, в пункте пропуска "Покровка" в Сумской области ГПСУ фиксировали, что смежная сторона пропускает граждан Украины в нашем направлении: там люди могли проследовать через государственную границу и в пешем порядке, и на транспортных средствах.

В июле было зафиксировано, что РФ ограничила для граждан Украины возможность следовать транспортными средствами, а в конце июля вообще закрыла возможность пересечения границы в этом направлении.

Прямая речь Демченко: "Однако несколько дней назад мы снова начали фиксировать, что Россия пропускает людей в направлении Украины, соответственно мы продолжаем обеспечивать возвращение украинских граждан на родину".

Темы: границаэвакуацияРосcия
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