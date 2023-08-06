За неделю россияне выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов – Зеленский

За эту неделю россияне применили против Украины 65 ракет различного типа, а также 178 ударных дронов, из них 87 "Шахедов".

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Только за одну эту неделю российские террористы применили против нас уже 65 различных ракет, 178 ударных дронов, из них 87 "Шахедов". Существенную часть удалось сбить".

Детали: Зеленский отметил, что именно в украинском небе Украина и партнеры могут доказать, что террор проигрывает.

"Очень важна ответственная позиция каждого из партнеров по поставкам систем ПВО и ракет к ним", - подчеркнул президент.

"Полная защита от террора нужна здесь, чтобы потом не пришлось думать, как защитить от него еще и другие народы. Украина может выиграть эту битву, и наш воздушный щит впоследствии будет гарантировать безопасность всей Европы", - сказал Зеленский.