В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В рамках встречи в Джидде (Саудовская Аравия) по реализации украинской формулы мира, состоявшейся 5-6 августа, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречи с руководителями более 30 делегаций.

Источник: сайт президента

Детали: В частности, 5 августа состоялись двусторонние встречи с главами делегаций США, Саудовской Аравии, Финляндии, Японии, Катара, Франции, ФРГ, Испании, Норвегии, Турции, Польши и Словакии.

Во время встречи с советником по вопросам национальной безопасности президента США Джейком Салливаном были обсуждены первоочередные оборонные потребности Украины, в частности по усиление украинской ПВО для защиты портовой инфраструктуры Юга Украины.

Также собеседники согласовали совместные действия в контексте реализации Формулы мира и подготовки к Глобальному саммиту мира. Состоялся обмен мнениями по итогам Вильнюсского саммита НАТО и дальнейших шагов на пути к интеграции Украины в Альянс.

Во время встречи с заместителем министра иностранных дел Японии Сигео Ямадой Ермак выразил надежду на начало вскоре переговоров по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины – в развитие принятой в Вильнюсе Совместной декларации "Группы семи".

Во время переговоров с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном ключевое внимание было уделено безопасности поддержке Украины со стороны Парижа, в частности усилению ПВО для защиты портовой инфраструктуры на Юге страны. Собеседники также обсудили привлечение Франции к практической реализации Украинской формулы мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.

Совместная встреча с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, советником Федерального канцлера Германии по внешней политике Йенсом Пльотнером, дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джейком Салливаном была посвящена дальнейшим шагам на пути к подготовке Глобального саммита мира и практическому привлечению этих стран к реализации Украинской формулы мира.

"Ермак выразил ожидания относительно начала в ближайшее время переговоров относительно двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины в развитие принятой в Вильнюсе 12 июля Совместной декларации "Группы семи" о поддержке нашего государства", - говорится в сообщении.

На переговорах с главным внешнеполитическим советником президента Европейского совета Саймоном Мордю особое внимание было уделено прогрессу Украины на пути к вступлению в ЕС и прогрессу в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии, что станет основой для открытия переговоров о вступлении. Руководитель ОП призвал европейских партнеров к разработке следующего, 12-го пакета ограничительных мер ЕС против РФ.

Во время встречи с государственным секретарем канцелярии президента Польши, руководителем Бюро международной политики Марцином Пшидачем глава Офиса президента Ермак высоко оценил готовность Польши присоединиться к реализации Украинской формулы мира. Собеседники подробно обсудили вопросы обеспечения экспорта украинского зерна по суше в страны ЕС в условиях продолжения блокады украинских портов.

"Руководитель Офиса президента выразил надежду, что страны - соседи Украины воздержатся от введения односторонних ограничительных мер на экспорт украинской агропродукции после 15 сентября", - сообщили в ОП.

Предыстория: