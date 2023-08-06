Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, участвовавший во встрече в Джидде, фото: Getty Images

Европейские чиновники назвали контруктивным участие Китая во встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира" в Джидде.

Источник: Financial Times со ссылкой на европейских чиновников

Детали: По словам европейских чиновников, Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине.

Отмечается, что союзники Украины приветствовали "конструктивное" участие Китая в форуме в Саудовской Аравии, куда не пригласили представителей РФ.

По данным FT, встреча в Джидде завершилась в воскресенье без конкретных сдвигов. Но присутствие Пекина, который ранее отказался участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и стало главным событием среди участников мероприятия.

Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что [он] не Россия". "Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - сказал он.

Другой европейский чиновник сказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

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