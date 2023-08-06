Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT
Европейские чиновники назвали контруктивным участие Китая во встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира" в Джидде.
Источник: Financial Times со ссылкой на европейских чиновников
Детали: По словам европейских чиновников, Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине.
Отмечается, что союзники Украины приветствовали "конструктивное" участие Китая в форуме в Саудовской Аравии, куда не пригласили представителей РФ.
По данным FT, встреча в Джидде завершилась в воскресенье без конкретных сдвигов. Но присутствие Пекина, который ранее отказался участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как перелом в сторону Киева и стало главным событием среди участников мероприятия.
Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что [он] не Россия". "Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - сказал он.
Другой европейский чиновник сказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".
Предыстория:
- 5 августа в Саудовской Аравии началась встреча по будущему саммиту "формулы мира", которую предложил официальный Киев.
- Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимали участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.
- Участие Китая глава МИД Украины назвал "суперпрорывом". Россию, как известно, к участию не приглашали.
- По данным СМИ, на саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.