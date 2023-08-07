Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 00:16
Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня враг совершил 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 139 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстреляно 14 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел (20 взрывов) и артиллерийский, 14 взрывов.

Реклама:

В Белопольской громаде зафиксировано 17 взрывов, враг бил из артиллерии и минометов.

Эсманская громада: минометный обстрел (14 взрывов), артиллерия (12 взрывов), пулеметный обстрел (5 очередей).

В Середино-Будской громаде - 4 взрыва в результате минометного обстрела и 16 взрывов из-за артобстрела. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание, забор, мопед.

ВИДЕО ДНЯ

По Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 11 взрывов.

В Новослободской громаде зафиксирован обстрел из миномета, 11 взрывов и гранатомета, 15 взрывов.

По Хотинской общине был минометный обстрел, 5 взрывов. В результате обстрела повреждены два домохозяйства.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Сумская область
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: погиб мужчина
Россияне обстреляли Сумскую область, мужчина погиб в своем дворе
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: