Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения
В течение прошлого дня враг совершил 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 139 взрывов, есть повреждения.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстреляно 14 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской.
По Краснопольской громаде был минометный обстрел (20 взрывов) и артиллерийский, 14 взрывов.
В Белопольской громаде зафиксировано 17 взрывов, враг бил из артиллерии и минометов.
Эсманская громада: минометный обстрел (14 взрывов), артиллерия (12 взрывов), пулеметный обстрел (5 очередей).
В Середино-Будской громаде - 4 взрыва в результате минометного обстрела и 16 взрывов из-за артобстрела. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание, забор, мопед.
По Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 11 взрывов.
В Новослободской громаде зафиксирован обстрел из миномета, 11 взрывов и гранатомета, 15 взрывов.
По Хотинской общине был минометный обстрел, 5 взрывов. В результате обстрела повреждены два домохозяйства.