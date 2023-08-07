Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения

В течение прошлого дня враг совершил 21 обстрел Сумской области, зафиксировано 139 взрывов, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстреляно 14 населенных пунктов в 7 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел (20 взрывов) и артиллерийский, 14 взрывов.

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В Белопольской громаде зафиксировано 17 взрывов, враг бил из артиллерии и минометов.

Эсманская громада: минометный обстрел (14 взрывов), артиллерия (12 взрывов), пулеметный обстрел (5 очередей).

В Середино-Будской громаде - 4 взрыва в результате минометного обстрела и 16 взрывов из-за артобстрела. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание, забор, мопед.

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По Шалыгинской громаде был минометный обстрел, 11 взрывов.

В Новослободской громаде зафиксирован обстрел из миномета, 11 взрывов и гранатомета, 15 взрывов.

По Хотинской общине был минометный обстрел, 5 взрывов. В результате обстрела повреждены два домохозяйства.