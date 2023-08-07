Под плотным огнем вражеской авиации защитники отбили атаки в районе Авдеевки – сводка

За прошедшие сутки под плотным огнем авиации и артиллерии врага Силы обороны отбили атаки россиян в районе Авдеевки.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 30 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В течение суток произошло 50 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Бучки, Гремяч, Веселое Черниговской области; Середина-Буда, Сидоровка, Студенок, Басовка, Большая Писаревка Сумской области и Гурьев Казачок, Стрелечья, Гатище, Потихоново, Отрадное и Бологовка на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Подолов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Кондрашовка, Кучеровка, Купянск и Кисловка Харьковской области.

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На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спирного и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое и Раздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Клищеевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские военные успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Возле последней враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Максимильяновка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Отрадное, Благодатное и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Орехова. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Красное, Железнодорожное, Павловка, Пятихатки и Каменское Запорожской области, а также Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Ольговки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Михайловка, Республиканец, Львовское, Днепровское, Велетенское и Новодмитровка Херсонской области.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава, 2 артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.