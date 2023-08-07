Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 08:44
Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены
Пожар в 9-этажном доме в Херсоне, который возник в результате российских обстрелов ночью 7 августа. Фото из Telegram Андрея Ермака

Один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате удара россиян по Херсону ночью 7 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Тяжелая ночь для Херсона. Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города".

Детали: По словам главы ОВА, около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом, в результате чего у 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали.

Реклама:

Во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, пострадали двое спасателей − их доставили в больницу с общим перегревом тела.

Через полчаса россияне продолжили обстреливать город. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию.

Около 03:15 оккупанты снова атаковали дом, в результате чего 93-летняя женщина получила ранения. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ночью оккупанты ударили по жилой 9-этажке, в результате чего возник пожар. Он также опубликовал фото охваченного огнем дома.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко добавил, что всего 12 человек получили ранения.

Темы: Херсонвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Херсон
Оккупанты снова атаковали Херсон, попали в торговый центр и медучреждение
Во время российского обстрела в Херсоне ранен волонтер из Норвегии
РФ ударила по неработающему консульству Греции в Херсоне
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: