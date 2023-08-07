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Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 08:44
Оккупанты ударили по 9-этажке в Херсоне: погибла женщина, 12 человек ранены
Пожар в 9-этажном доме в Херсоне, который возник в результате российских обстрелов ночью 7 августа. Фото из Telegram Андрея Ермака

Один человек погиб и еще 12 получили ранения в результате удара россиян по Херсону ночью 7 августа.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Тяжелая ночь для Херсона. Российская армия продолжила крыть огнем дома херсонцев в центральной части города".

Детали: По словам главы ОВА, около 00:50 оккупанты обстреляли жилой дом, в результате чего у 8 жителей диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Одного маломобильного человека госпитализировали.

Во время тушения пожара, вызванного вражеским ударом, пострадали двое спасателей − их доставили в больницу с общим перегревом тела.

Через полчаса россияне продолжили обстреливать город. В результате попадания артснаряда в дом погибла 59-летняя женщина, 60-летний мужчина получил контузию.

Около 03:15 оккупанты снова атаковали дом, в результате чего 93-летняя женщина получила ранения. С минно-взрывной травмой и контузией ее госпитализировали.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ночью оккупанты ударили по жилой 9-этажке, в результате чего возник пожар. Он также опубликовал фото охваченного огнем дома.

Начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко добавил, что всего 12 человек получили ранения.

Темы: Херсонвойнажертвы
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