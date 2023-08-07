Россияне попали в дом на Харьковщине – двое погибших и трое раненых

Российские военные обстреляли село Кучеровка в Харьковской области, в результате попадания в дом два человека погибли и трое были ранены.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь Ермака: "Россияне обстреляли село Кучеровка, Купянского района, попали в дом. Известно о двух погибших и трех раненых людях".

Детали: По данным главы областной администрации Синегубова, на Купянском направлении продолжаются бои: "В минувшие сутки наши военные дали отпор попытке врага пойти в наступление восточнее Петропавловки. оккупанты отступили с потерями".

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В воскресенье 6 августа в результате обстрелов Купянска получил ранение 31-летний гражданский мужчина.

В с. Кучеровка Купянского района были повреждены частные домовладения, произошел пожар.

В с. Путниково Купянского района получила ранение женщина 61 года и ее 65-летний муж.

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В результате удара управляемой авиабомбой по с. Подолы Купянского района погибла женщина 57 лет. Мужчина 66 лет получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Петропавловка Купянского района повреждены здания фермерского хозяйства, произошел пожар.

Кроме того, в результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждено здание фермерского хозяйства.

Из-за утреннего удара по Харькову ракетой С-300 в воскресенье было повреждено здание гражданского предприятия в Холодногорском районе. Без пострадавших.